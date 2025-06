Jasmine Paolini, crollo e lacrime: rimontata da Svitolina, come butta via il Roland Garros

L'ucraina, numero 14 del ranking, sta diventando per lei un incubo: a gennaio scorso, infatti, l'aveva già eliminata al terzo turno degli Australian Open. Abbandonando il campo, la Paolini è apparsa affranta, quasi in lacrime. Per quanto dimostrato in campo fino a oggi, infatti, Jas sembrava in grado di ripetere l'impresa agli Internazionali d'Italia a Roma e giocare per vincere anche nel secondo Slam della stagione. Fatali, però, i blackout che troppo spesso condizionano il suo pur brillantissimo tennis.

Wow Svitolina saves 3 MPs and takes out Jasmine Paolini in R4! Svitolina playing some great Tennis at the moment and moves into the QFs.



Another disappointing crowd for a women's match, this is why they're not getting night matches, a commercial decision.