Sinner, "sospendete questa pratica": l'appello di Daniele Novara

"Docenti sospendete questa pratica". È l'invito che il pedagogista Daniele Novara rivolge agli insegnanti, mettendo nel mirino uno dei meccanismi più utilizzati a scuola: la media aritmetica dei voti. Secondo Novara, infatti, quel calcolo rischia di penalizzare chi durante l'anno dimostra di essere migliorato. Per spiegare il concetto, il pedagogista tira in ballo Jannik Sinner: "Noi valutiamo Sinner per come era a 12 anni? No, perché nel tempo il tennista ha sviluppato i suoi miglioramenti e nessuno gli dice ‘Guarda che da ragazzo volevi fare lo sciatore e non ci sei riuscito’. A scuola è la stessa cosa".

Il ragionamento parte da un esempio concreto. "Se uno studente ha preso nell’ordine un 3, un 5 e un 7 la media aritmetica sarebbe 5 ma io invito a mettere 6, perché quello che conta di più è l’ultimo voto”. Per Novara, infatti, quella sequenza non racconta soltanto tre prestazioni diverse, ma soprattutto un percorso di crescita: "Non ha senso mettere la media perché quella successione dimostra che l’alunno ha imparato. Tu, docente, gli hai chiesto di imparare e lui lo ha fatto. Perché lo vuoi mortificare?”. Da qui l'appello agli insegnanti: "Invito tutti gli insegnanti a sospendere questa pratica — dice diretto — e a valutare gli alunni dando un peso maggiore all’ultimo voto preso che definisce se il progresso c’è stato o no".