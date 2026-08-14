Erika Saraceni, l'errore agli Europei? Ecco la lezione di vita in diretta tv

Erika Saraceni esce di scena nella finale del salto triplo agli Europei di Birmingham, ma a vent'anni riesce comunque a lasciare il segno. Non con una medaglia, questa volta, bensì con le parole e con il modo in cui ha scelto di affrontare una serata storta. L'azzurra arrivava in finale dopo uno splendido 14,50 ottenuto nelle qualificazioni, una misura che il giorno successivo le sarebbe addirittura valsa l'argento. In finale, però, le cose sono andate diversamente. Un primo salto sottotono, un secondo nullo lunghissimo e poi l'ultima occasione per entrare tra le migliori otto. La pressione era enorme e anche il terzo tentativo non è bastato.

Fine della gara così e tanta delusione, con Saraceni che si è coperta il volto dopo aver capito di aver perso una grande occasione. Pochi minuti dopo, però, la milanese si è presentata davanti alle telecamere e ha raccontato lo sport con una maturità sorprendente. "Ovviamente sono triste, perché so che potevo fare un buon risultato e mi spiace di non riuscire a vedere comunque il lato positivo”, le sue parole. Un lato positivo che, però, lei stessa ha trovato subito: "Io quest'anno sono stata ferma sei mesi, ed essere qui è già un grandissimo risultato, un grandissimo successo. Un mese o due mesi fa ci avrei messo la firma soltanto per essere qui”.