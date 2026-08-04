Inter, chi spunta sulla fascia: la pista porta a Nico Gonzalez

L'Inter continua a cercare rinforzi per la fascia destra, uno dei pochi reparti ancora da completare in vista della nuova stagione. L'obiettivo è affiancare a Federico Dimarco un esterno capace di garantire qualità e profondità, colmando il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Tra i profili seguiti resta vivo quello di Moussa Diaby, già vicino ai nerazzurri lo scorso gennaio. Il francese, oggi all'Al-Ittihad, piace per caratteristiche tecniche e duttilità, ma tutto dipenderà dalla disponibilità del club saudita ad aprire alla cessione. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Kristjan Asllani, fuori dai piani tecnici e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro.
Nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, è emersa anche un'alternativa tutta interna alla Serie A. All'Inter è stato infatti proposto Nico Gonzalez, destinato a lasciare la Juventus dopo una stagione deludente. L'argentino, reduce dal prestito all'Atletico Madrid, non avrebbe intenzione di tornare a Torino dopo le contestazioni ricevute e preferirebbe proseguire la propria esperienza in Spagna. L'Atletico, però, non ha ancora trovato un accordo economico con la Juventus. I Colchoneros avevano la possibilità di riscattarlo per 32 milioni, ma hanno rinunciato, presentando poi un'offerta inferiore. I bianconeri continuano a chiedere almeno 27 milioni, con un'intesa che potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni più bonus.
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Proprio da questo stallo potrebbe inserirsi l'Inter. Nico Gonzalez è un profilo gradito perché, come Diaby, garantisce grande spinta offensiva e potrebbe offrire una soluzione diversa sulla corsia destra. Al momento non risultano trattative tra i due club, ma il suo nome è finito sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Sul mercato resta anche l'ipotesi di uno scambio, con Davide Frattesi che potrebbe interessare alla Juventus, anche se per ora si tratta soltanto di uno scenario ancora tutto da costruire. L'Inter, intanto, continua a valutare ogni opportunità per completare la rosa prima dell'inizio della stagione.