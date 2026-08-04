Inter, chi spunta sulla fascia: la pista porta a Nico Gonzalez

L'Inter continua a cercare rinforzi per la fascia destra, uno dei pochi reparti ancora da completare in vista della nuova stagione. L'obiettivo è affiancare a Federico Dimarco un esterno capace di garantire qualità e profondità, colmando il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Tra i profili seguiti resta vivo quello di Moussa Diaby, già vicino ai nerazzurri lo scorso gennaio. Il francese, oggi all'Al-Ittihad, piace per caratteristiche tecniche e duttilità, ma tutto dipenderà dalla disponibilità del club saudita ad aprire alla cessione. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Kristjan Asllani, fuori dai piani tecnici e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, è emersa anche un'alternativa tutta interna alla Serie A. All'Inter è stato infatti proposto Nico Gonzalez, destinato a lasciare la Juventus dopo una stagione deludente. L'argentino, reduce dal prestito all'Atletico Madrid, non avrebbe intenzione di tornare a Torino dopo le contestazioni ricevute e preferirebbe proseguire la propria esperienza in Spagna. L'Atletico, però, non ha ancora trovato un accordo economico con la Juventus. I Colchoneros avevano la possibilità di riscattarlo per 32 milioni, ma hanno rinunciato, presentando poi un'offerta inferiore. I bianconeri continuano a chiedere almeno 27 milioni, con un'intesa che potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni più bonus.