Jannik Sinner, il clamoroso sms inviato a Zverev dopo il Roland Garros

Anche Jannik Sinner si congratula con Alexander Zverev. Dopo la vittoria al Roland Garros, il tennista che ha battuto Flavio Cobolli ha rivelato un retroscena sui "colleghi". "Tutti i migliori tennisti si sono congratulati con me: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic". Tra questi c'è anche Rafa Nadal che "mi ha scritto un messaggio eccezionalmente lungo: l'ho trovato incredibilmente gentile. Mi hanno contattato anche atleti di altri sport, come Thomas Müller, Mats Hummels e Joshua Kimmich", ha raccontato il tedesco in un'intervista a Eurosport Germania, "Dirk Nowitzki ha seguito la partita e mi ha persino mandato dei messaggi durante l'incontro. Tutto questo ha significato davvero molto per me".

Poi quella che sembra una sorta di minaccia al campione altoatesino: "Ho ancora un obiettivo che non ho raggiunto: diventare numero uno del mondo". Per lo sportivo tedesco "sarebbe fantastico riuscirci, anche solo per una settimana. Ci sono ancora tanti grandi titoli che non ho conquistato. Ho vinto uno Slam, ma davanti a me c'è ancora molto da realizzare. Voglio continuare a inseguire i miei sogni e lavorare per raggiungerli".