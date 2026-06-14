Jannik Sinner, la confessione-choc di Zverev: "Non ho chiuso occhio..."

A Parigi l'eterno secondo si è preso la scena. Alexander Zverev ha saputo approfittare del forfait di Carlos Alcaraz - fermo ai box causa infortunio - e delle sconfitte di Jannik Sinner e Novak Djokovic. In finale ha avuto la meglio contro Flavio Cobolli. Ma gestire tutta la pressione non è stato affatto semplice.

"Ho finto fino allo sfinimento - ha spiegato Zverev -. Ora posso anche essere sincero. Ho mentito a me stesso, per il mio bene. Quando Sinner ha perso, quella notte non ho chiuso occhio. Il giorno dopo, per fortuna, giocavo solo di sera contro Quentin Halys e ho potuto dormire tutto il giorno. Ma cosa succede durante il giorno? Djokovic perde".