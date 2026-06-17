Giorgia Meloni, l'audacia della cravatta: come ha conquistato tutti a Evian

La politica è fatta di decisioni. Ma anche di dettagli. A volte bastano pochi centimetri di tessuto per raccontare un cambiamento culturale più di cento discorsi ufficiali. Al G7 di Evian, mentre i leader mondiali discutono di guerre, economia e nuovi equilibri geopolitici, Giorgia Meloni entra nella sala dei lavori con un look che non passa inosservato. Tailleur pantalone chiaro e cravatta tono su tono. Piccola, discreta, quasi mimetizzata nel colore dell’abito.

Eppure impossibile da ignorare. Perché la cravatta è stata per secoli il distintivo del potere maschile. Il simbolo dell’autorità, della gerarchia, della credibilità pubblica. Il segno visibile di chi occupava la stanza dei bottoni. E allora la domanda nasce spontanea. La Meloni segue una tendenza della moda o sta mandando un messaggio politico? Probabilmente entrambe le cose.

La moda, del resto, anticipa sempre ciò che la società sta per diventare. E negli ultimi anni le passerelle internazionali hanno riportato in auge il guardaroba maschile reinterpretato al femminile. Giacche strutturate, spalle importanti, completi sartoriali e naturalmente cravatte. Da Parigi a Milano, da New York a Londra, il cosiddetto power dressing è tornato protagonista. Solo che qui non siamo in passerella. Siamo al G7. E quando una premier sceglie di indossare una cravatta davanti ai leader del pianeta (quasi tutti uomini) forse il gesto assume inevitabilmente un significato che va oltre lo stile. Meloni sembra dire una cosa molto semplice: non ho bisogno di imitare gli uomini, ma posso utilizzare i simboli del potere senza rinunciare alla mia identità. È una differenza sottile.