Napoli, un arresto nella festa scudetto: sconcerto, chi è questo ragazzo

Finisce male la festa scudetto per Michele Napolitano, 26enne celebre tiktoker partenopeo con 700mila followers su Tiktok. Il ragazzo, al fischio finale di Napoli-Cagliari che ha regalato agli azzurri il quarto titolo della loro storia, ha pensato bene di scendere in strada insieme a migliaia di altri supporter, ma oltrepassando il limite del consentito.

A un certo punto, infatti, Napolitano ha cercato di forzare un varco di interdizione al traffico di via Acton. Dopodiché, inseguito dai carabinieri, ha gettato un'arma nell'area verde dei giardini di Molosiglio. Una volta raggiunto, non pago, ha ingaggiato una colluttazione con gli stessi agenti finendo per avere la peggio e rimediando una notte in carcere per accertamenti.

Già al centro delle cronache nei mesi scorsi per alcuni controversi video girati sui Campi Flegrei, sul suo conto pesa anche una denuncia ricevuta nel febbraio del 2024 per "atti persecutori": il tiktoker aveva messo in piedi una campagna denigratoria ai danni di un 16enne fatta di insulti e minacce. Motivo dell'accanimento? Un litigio relativo a un noto gioco multiplayer. Dalla realtà virtuale, l'aggressione si era trasferita alla vita vera, con messaggi minatori e insulti telefonici, oltre al linciaggio sui soical media. Ora, la scorribanda-scudetto che rischia di costargli caro.