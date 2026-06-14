Napoli, l'ultimo delirio a scuola? Stesso voto per tutta la classe

I voti, che cosa orrenda. I giudizi sintetici, che cosa reazionaria. Il voto in condotta, che abuso “fascista”. Occorre una rivoluzione didattica contro Valditara che parta proprio da qui: dalla costruzione dell’anti-scuola. No selezione, no valutazione, no esame, no votazione. Mica si può giudicare un alunno, suvvia. Ha studiato? Non ha studiato? Ma mica siamo in tribunale, in classe bisogna insegnare la cittadinanza consapevole... e soprattutto partire dal presupposto che tutti possono arrivare a buoni livelli di apprendimento e se non ci arrivano si fa finta che ci siano arrivati lo stesso. Tutto ciò che leggete non è ironia, succede per davvero e ce lo spiega Repubblica in un lungo servizio dedicato alla scuola paritaria “Dalla parte dei bambini” di Napoli. Un istituto che rifiuta la logica dei voti e che, secondo il quotidiano, rappresenta una sfida a Valditara in quanto non si adegua alla sua riforma.

Perché anziché valutare il comportamento del singolo alunno formula un giudizio collettivo sull’intera classe. Non solo: al posto della pagella ogni allievo - la scuola ne ha circa 1200 - riceverà una lettera nella quale anziché un giudizio – “buono”, “distinto”. “ottimo” – si spiegherà il percorso “complesso” fatto e quali sono i punti di debolezza ancora esistenti. Insomma il classico “l’alunno ha potenzialità ma si impegna poco” che ogni genitore si è sentito dire nel corso della carriera scolastica del pargolo che non aveva il massimo dei voti ma comunque agguantava la sufficienza. La motivazione ideologica che sta dietro questa opzione sarebbe che la scuola rischia di diventare troppo competitiva – colpa dei “voti” – troppa «tesa alla performance a ogni costo mentre dovremmo aiutare ciascun bambino, bambina, ragazzo o ragazza a crescere insieme agli altri per trovare il proprio posto del mondo».