Treni, ritardi fino a 90 minuti sulla Napoli-Roma: "Danneggiamenti alla linea da parte di ignoti"

Ritardi fino a 90 minuti. Sulla Alta velocità Napoli-Roma la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli (Caserta). I treni Alta Velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza. Lo conferma Infomobiltà, il sito di Trenitalia. Tra i treni Av direttamente coinvolti, quello partito alle 6,00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli centrale e quello partito da Napoli centrale alle 7,45 con destinazione Milano.
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Solo poche ore prima, nella giornata di mercoledì 17 giugno, la circolazione sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna è stata sospesa a causa di un danno alla linea elettrica, le cui cause, fanno sapere da Rfi, "sono in corso di accertamento". Solo dalle 16.20in poi la circolazione è potuta riprendere sul binario in direzione Sud tra Melegnano e Piacenza.
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"Sono stati registrati rallentamenti e modifiche alla circolazione dei Treni. Fin dai primi momenti sono state attivate le procedure di assistenza ai viaggiatori, mentre i tecnici di Rfi hanno avviato le attività di ripristino dell'infrastruttura", sono state le parole di Rfi. Per consentire gli interventi e liberare la tratta interessata dal guasto, i tre Treni AV rimasti fermi in linea (due Frecce e un Italo) sono stati progressivamente instradati sulla linea convenzionale, accumulando ritardi fino a 60 minuti.