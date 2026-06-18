Treni, ritardi fino a 90 minuti sulla Napoli-Roma: "Danneggiamenti alla linea da parte di ignoti"

Ritardi fino a 90 minuti. Sulla Alta velocità Napoli-Roma la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli (Caserta). I treni Alta Velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza. Lo conferma Infomobiltà, il sito di Trenitalia. Tra i treni Av direttamente coinvolti, quello partito alle 6,00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli centrale e quello partito da Napoli centrale alle 7,45 con destinazione Milano.

Brennero, sabotaggio alla ferrovia nel giorno della protesta: inferno al valico Un incendio doloso nel giorno del blocco del traffico al Brennero: risultato? Caos totale e stop al traffico al Valico. ...

Solo poche ore prima, nella giornata di mercoledì 17 giugno, la circolazione sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna è stata sospesa a causa di un danno alla linea elettrica, le cui cause, fanno sapere da Rfi, "sono in corso di accertamento". Solo dalle 16.20in poi la circolazione è potuta riprendere sul binario in direzione Sud tra Melegnano e Piacenza.

I cantieri sui binari che ridisegnano la mobilità italiana C’è un’Italia che oggi viaggia dentro i cantieri. Dai tunnel dell’Alta Velocità nel Sud ...