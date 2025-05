Nadia Battocletti, la rivelazione: "Mi sono ritrovata nel Corano"

"Io sono cresciuta in una casa di fede islamica, questo credo è percepito spesso male, storpiato, anche dai musulmani. Viene considerato super restrittivo e forzato: le regole esistono, ma nel Corano sono poche, parliamo di dettami per stare bene. Non mangiare il maiale perché non è puro, è scientifico": Nadia Battocletti, campionessa di atletica (un record nazionale appena fatto, a Rabat, sui 3000 metri) si è confessata in un'intervista a La Stampa. In particolare, ha spiegato che sua madre Jawhara Saddougui, ex ottocentista in Marocco, è musulmana e che "per sposarsi papà si è convertito".

Parlando della sua infanzia da musulmana a Trento, invece, ha ricordato: "Con me in classe 24 bimbi e 5 o 6 musulmani. Le maestre brave a non mettere accenti sulle differenze anche se non andavamo a catechesi. Tutto naturale, anche le donne con il velo in Marocco, quando si andava a trovare i parenti". Lei, invece, non ha mai pensato di portarlo: "Mai sentito il bisogno. Davvero, non ci sono divieti o giudizi. Mai mia madre mi ha impedito di festeggiare il Natale. Da grande mi sono ritrovata nei principi del Corano e negli ultimi quattro anni l’ho vissuto con più convinzione".