Lois Boisson, l'ultimo "miracolo" di Sinner

Lois Boisson , la tennista francese numero 361 del ranking, è pronta alla semifinale del Roland Garros contro Coco Gauff in programma per giovedì pomeriggio. Avrà il pubblico pronto a spingerla, con la voglia di stupire. Nel frattempo è reduce dal match vinto contro Andreeva , terminato 2-0 per la tennista francese.

Nel frattempo, nella giornata di mercoledì, si è concessa dei brevi scambi con Jannik Sinner sul campo centrale. I due si sono poi salutati tra i sorrisi e i reciproci complimenti, con la consapevolezza che quei minuti di allenamento abbiano motivato, e non poco, la francese nel suo percorso al Roland Garros.

Loïs Boisson, sparring partner de Jannik Sinner.



Elle est passée dans un autre monde en un tournoi.#RolandGarros pic.twitter.com/ePDb2xuK31 — Tennis Legend (@TennisLegende) June 4, 2025

Proprio la stessa che ha elogiato il suo percorso durante l’Open di Francia: "Quello che sto facendo qui è pazzesco, sto sfruttando al massimo la situazione e spero di arrivare fino in fondo”, ha detto. "Credo di aver corso un po' troppo perché ero così tesa che non riuscivo a far uscire bene la palla dalla racchetta ma poi ho lottato, con il primo set che è stato super intenso, per questo ho fatto molta fatica all'inizio del secondo — ha aggiunto — Poi finalmente sono riuscita a rimettermi in sesto e a finire bene il match. La routine non cambierà, ho la stessa dall'inizio del torneo, quindi c'è anche un po' di superstizione".