Matteo Doretto, morto a 21 anni: tragico incidente prima del rally di Polonia

Morto a 21 anni Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024, durante i test pre-gara del Rally di Polonia. Il giovane, di Pordenone, sarebbe uscito di strada, come confermato all'Ansa da Grzegorz Różański, portavoce dei vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn. Il co pilota Samuele Pellegrino è invece in buone condizioni in ospedale. La Peugeot 208 Rally4 dell'equipaggio italiano sarebbe finita contro un albero nelle strade attorno Elganowo, vicino a Pasym.

L'incidente - secondo quanto riportato dai media polacchi - sarebbe avvenuto su una strada sterrata, in un tratto di prova designato dall'organizzatore durante i preparativi per il Rally di Polonia. Stando alle prime informazioni circolate dopo l'intervento dei soccorritori, sembra che il co-pilota sia riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e che sia rimasto sempre cosciente, nonostante alcune lesioni sul corpo. Peggiori invece le condizioni di Doretto che, nonostante i soccorsi del personale sanitario e dei vigili del fuoco, non ce l'ha fatta.