Formula 1, paura per Alonso: si stacca il volante, aperta un'indagine

Paura per Fernando Alonso in Formula 1: durante le seconde libere del Gp del Bahrein, il pilota è rimasto senza volante a bordo della sua Aston Martin. Agli scarsi risultati in pista il team britannico vede aggiungersi ora importanti problemi di sicurezza. L'incidente è avvenuto all’inizio della seconda sessione delle libere, poco prima dell’ultima curva del circuito. Il volante di Alonso si è staccato all'improvviso proprio quando il pilota stava iniziando a sterzare. Per fortuna, però, il due volte campione del mondo è riuscito a mantenere la lucidità: lo ha riattaccato in pochi secondi, gestendo al meglio la decelerazione nella via di fuga ed evitando l’impatto contro le barriere.

Inoltre, anche grazie alla scarsa velocità della vettura, non ci sono state gravi conseguenze. “La macchina non funzionava, non riuscivo a cambiare marcia e non potevo nemmeno comunicare con la squadra - ha commentato lo spagnolo al termine della sessione -. All’ultima curva il volante si è staccato. Quindi ci siamo resi conto che forse il piantone dello sterzo o altro aveva un problema. I meccanici hanno cambiato rapidamente i pezzi e tutto è andato bene”. Successivamente, durante la riparazione, i meccanici dell’Aston Martin hanno creato un vero e proprio “muro umano” per impedire alle telecamere di riprendere il momento della riparazione.