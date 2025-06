Jannik Sinner si "consola" così: dove lo pizzicano dopo la finale persa

Jannik Sinner a Maranello. Dopo la sconfitta al Roland Garros, il numero uno al mondo si distrae con la Ferrari. L'atleta si è recato negli stabilimenti del Cavallino. Nonostante la visita "in gran segreto", Sinner non è passato inosservato. Non è la prima volta che Jannik passa dalle parti di Modena. Come ricostruito dal Corriere della Sera, nel dicembre del 2023 e successivamente nel marzo scorso, l'altoatesino visitò le scuderie. Nella prima delle due visite era ancora numero 4 Atp, con il sito ufficiale della Casa automobilistica che gli dedicò un lungo articolo con foto sul suo sito dal titolo "La prima volta di Jannik", con tanto di prova di una SF90 Spider Assetto Fiorano.



Sinner comunque non ha mai nascosto la sua passione per la Formula 1: "Sono stati mio padre e mio nonno a trasmettermela - raccontò all'epoca -. Ho sempre guardato le gare con loro sin da bambino. Poi però, quando ho iniziato a vincere nel tennis, c’è stato un problema di sovrapposizione, perché se vai in finale in un torneo giochi la domenica, lo stesso giorno dei Gran premi. Così oggi capita che me li guardi dopo".