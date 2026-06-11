Jannik Sinner, bomba-Roddick: "Ho un audio su di lui, non posso trasmetterlo"

“Ho un audio di Agassi su Sinner che non posso mandare in onda”. Andy Roddick, nel suo podcast ‘Served with Andy’, riaccende il caso nato dopo il Roland Garros e le parole dell’ex campione americano sul malessere accusato dal numero uno del mondo contro Juan Manuel Cerúndolo. Una vicenda che, tra interpretazioni e reazioni a catena, continua ad alimentare il dibattito nel circuito. Andre Agassi aveva parlato di una possibile crisi fisica dell’azzurro, arrivando a definire il suo calo come un “sbattere contro un muro dopo un’ora e quarantacinque”, ipotizzando anche aspetti legati alla preparazione e alla gestione dello sforzo.



Un’uscita che ha diviso l’ambiente: c’è chi l’ha letta come un’analisi schietta e chi, invece, come una critica eccessiva. Non per Roddick: ”Durante gli Australian Open, in occasione della partita tra Sinner e Spizzirri, (Agassi, ndr) mi aveva inviato un messaggio vocale che ovviamente non posso mandare in onda — racconta ancora lo statunitense nel podcast — Il concetto era sostanzialmente lo stesso. Diceva che non gli piace vedere un giocatore ridotto in quelle condizioni dopo appena un'ora e venti di partita sotto il sole. Ora, sappiamo davvero tutto quello che è successo? Probabilmente no. È giusto che se ne parli e che vengano poste delle domande? Assolutamente sì”.