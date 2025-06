Jannik Sinner, Richard Gasquet picchia duro: "Mai come lui"

Doccia gelata su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Richard Gasquet sembra spegnere i loro sogni. L'ex tennista francese, intervenuto nel corso del podcast francese "Super Moscato Show'", ha detto chiaro e tondo: "Rafa aveva un livello così alto che poteva sempre vincere il Roland Garros. Non credo che loro due raggiungeranno mai la qualità dello spagnolo sul rosso. Ai suoi tempi le finali duravano tre o quattro set, perché era troppo forte per gli altri".

Insomma, per Gasquet "Nadal aveva una qualità incredibile. Sono convinto che a Parigi, al suo meglio, sarebbe superiore a Jannik e Carlos. Quando ho giocato contro Sinner, non ho giocato affatto bene. Ho 39 anni. Se avessi giocato contro Rafa allo stesso livello, non mi avrebbe concesso più di due game". Finita qui? Niente affatto. Ecco che sul numero uno del mondo ha sottolineato: "Ho giocato contro Novak nel 2015, quando era decimo al mondo. Ho perso 6-2, 6-2, 6-3. Ed ero al top. Sinner è incredibile, ma penso che sia ancora al di sotto dei tre grandi. Sono però certo che migliorerà".