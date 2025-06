Sinner, "chi avrà accanto a Wimbledon": occhio al nome

L’indizio chiave arriva da una foto. Giovedì pomeriggio, dopo un’ora abbondante di scambi con Daniil Medvedev sul prato del Centre Court, Sinner posa con il suo team: accanto a lui i coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi , e Andrea Cipolla , osteopata romano già al suo fianco in passato, anche nei momenti più delicati della carriera. Gli assenti?

A pochi giorni dall’esordio ai Championships, mentre l’erba del Centre Court è ancora protetta come un altare, una notizia scuote l’universo tennis: Jannik Sinner si separa da Marco Panichi e Ulises Badio , rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista. Una svolta profonda, che va oltre le dinamiche tecniche e tocca l’equilibrio interno di un gruppo che, almeno all’apparenza, sembrava saldo e affiatato.

Proprio Panichi e Badio. Un’assenza troppo pesante per essere considerata una semplice rotazione. Soprattutto perché, già la scorsa settimana a Halle, il gruppo era apparso dimezzato: insieme a Cahill presente solo Badio, mentre Panichi non si era visto.

Nel frattempo, Cipolla è tornato con continuità a seguire Sinner, confermando che non si tratta di una semplice sostituzione temporanea, ma di una decisione già maturata. Il ritorno di Cipolla, già fondamentale nel periodo che seguì l’addio a Ferrara e Naldi, come conseguenza del caso Clostebol. Anche in quella circostanza fu lui a colmare il vuoto.

L’ingresso di Panichi e Badio, successivo a quella fase, sembrava aver portato stabilità. Due figure esperte, con un curriculum importante e lunghi trascorsi con Novak Djokovic. Con loro, Sinner ha lavorato sulla massa muscolare, sulla forza esplosiva, ma anche sulla prevenzione degli infortuni, soprattutto durante i tre mesi di sospensione. Ecco perché questa separazione sorprende. Alla base della decisione ci sarebbe una recente intervista di Panichi che non sarebbe stata ben accolta da Sinner.