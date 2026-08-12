Rafa Leao, il messaggio criptico sui social: "Nessuno è autorizzato"

Il futuro di Rafael Leao resta avvolto nell'incertezza, ma il portoghese prova almeno a mettere un punto alle voci che continuano a circolare sul suo conto. L'attaccante del Milan ha scelto Instagram per affidare ai tifosi un messaggio breve ma destinato a far discutere, senza però chiarire davvero quale sarà la sua prossima destinazione: ”Il mio unico pensiero è il campo — ha scritto — sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento”.
Poi il portoghese ha voluto precisare un altro aspetto, quello relativo alla gestione delle trattative e dei suoi interessi personali: "Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati”. Un chiarimento che arriva mentre il suo nome continua a essere accostato alle dinamiche di mercato del Milan. Leao ha infatti aggiunto: "Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi".
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Parole che non rappresentano una vera risposta alle domande sul futuro, ma che sembrano soprattutto voler prendere le distanze da indiscrezioni e intermediari non autorizzati. Il club rossonero, dal canto suo, resta in attesa di eventuali offerte ritenute adeguate prima di valutare una possibile cessione. Sul campo, invece, Leao è chiamato a cambiare passo dopo una stagione complicata. Il rendimento dell'attaccante portoghese è stato al di sotto delle aspettative, con 9 gol e 3 assist in 29 presenze. Numeri che hanno alimentato le critiche della tifoseria e che rendono ancora più importante la prossima stagione. Il messaggio social, dunque, non scioglie il nodo: Leao pensa al campo, mentre sul mercato il suo futuro resta tutto da scrivere.