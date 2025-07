Jannik Sinner, la rabbia dei giornalisti: "Non sono contenti di lui"

A Wimbledon è il giorno delle semifinali, con l’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e di questo si è parlato a lungo nell’ultima puntata di Tennismania, sul canale YouTube di OASport, condotta da Dario Puppo. Quest’ultimo è partito dalla gestione dei problemi fisici di Jannik, in particolare il dolore al gomito accusato negli ottavi contro Dimitrov: “Ha saputo scegliere come muoversi nel modo giusto. Ha voluto allenarsi 20 minuti al chiuso per colpire la palla. In questo modo ha saggiato le condizioni del suo gomito e ha un po’ depistato tutti. Lo ha voluto ribadire, lui non fa il giornalista, ma pensa solo a giocare. Non vuole più attenzioni del dovuto, penso che lo dica perché non vuole sprecare energie nervose”.

Sinner, per carattere, tende a essere schivo e a volte paga questo suo lato nei confronti dei media, avidi della sua vita: “Si può dire che ci sia un problema di comunicazione per l’altoatesino? I giornalisti, e mi pare evidente, non sono contenti del rapporto con Sinner. Va detto in maniera chiara e netta. Non mi nascondo dietro a un dito. Penso però che questo aspetto migliorerà. Lui sappiamo com’è fatto: è concentrato sul campo e sul vincere il suo primo Wimbledon. Poi, magari, ci sarà modo di confrontarsi in maniera differente e più fuori dagli schemi".

