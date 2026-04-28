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Jannik Sinner si sbarazza di Norrie in due set: la palla corta che fa esplodere Madrid

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martedì 28 aprile 2026
Jannik Sinner si sbarazza di Norrie in due set: la palla corta che fa esplodere Madrid

1' di lettura

Jannik Sinner continua il suo percorso al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 in corso sulla terra battuta alla Caja Magica. L'altoatesino, numero 1 del ranking, accede ai quarti di finale battendo il britannico Cameron Norrie, numero 23 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 7-5 in 'un'ora e 27'. Per l'azzurro sono 25 vittorie di fila nel '1000'. Per un posto in semifinale l'azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Vit Kopriva e la wild card spagnola Rafael Jodar.

 "Anche se non avevamo giocato contro, a Montecarlo ci siamo allenati tanto con Cameron. Sapevo cosa aspettarmi e ho servito bene, anche se le condizioni rimangono complicate qui. Non ho giocato molto questo torneo in passato, quindi sono contento di essere ai quarti e di aver vinto in due set. C'era la questione su chi dovesse giocare tra me e Jodar alle 16, ma credo sia stato giusto così, perché lui ha finito tardi l'altro giorno. Dobbiamo adattarci a queste cose, tra alimentazioni e trattamento si finisce spesso tardi la sera. Non sono abituato a giocare alle 11, ma sono contento di essermi adattato bene", ha spiegato al termine della gara.

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