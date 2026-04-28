Jannik Sinner si sbarazza di Norrie in due set: la palla corta che fa esplodere Madrid

Jannik Sinner continua il suo percorso al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 in corso sulla terra battuta alla Caja Magica. L'altoatesino, numero 1 del ranking, accede ai quarti di finale battendo il britannico Cameron Norrie, numero 23 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 7-5 in 'un'ora e 27'. Per l'azzurro sono 25 vittorie di fila nel '1000'. Per un posto in semifinale l'azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Vit Kopriva e la wild card spagnola Rafael Jodar.

"Anche se non avevamo giocato contro, a Montecarlo ci siamo allenati tanto con Cameron. Sapevo cosa aspettarmi e ho servito bene, anche se le condizioni rimangono complicate qui. Non ho giocato molto questo torneo in passato, quindi sono contento di essere ai quarti e di aver vinto in due set. C'era la questione su chi dovesse giocare tra me e Jodar alle 16, ma credo sia stato giusto così, perché lui ha finito tardi l'altro giorno. Dobbiamo adattarci a queste cose, tra alimentazioni e trattamento si finisce spesso tardi la sera. Non sono abituato a giocare alle 11, ma sono contento di essermi adattato bene", ha spiegato al termine della gara.