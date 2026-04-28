Sinner, "uno alla volta": malessere in campo, la frase che scatena il panico

Prima di battere il britannico Cameron Norrie negli ottavi del Masters 1000 di Madrid, il numero uno del mondo Jannik Sinner ha fatto preoccupare tutti. La partita, infatti, sarebbe stata condizionata, soprattutto nel primo set, da un malessere fisico non meglio precisato per l'azzurro. Nei primi game del match, in particolare, il 24enne si è rivolto al proprio angolo lamentando un problema. Anche se non si è capito quale. E a quel punto l'allenatore Darren Cahill, come sempre al fianco di Simone Vagnozzi, ha risposto: "Vedi come va, gioca un punto alla volta". Parole che hanno creato un certo allarme.

Pare che il riferimento fosse a un malessere mattutino, forse accusato poco prima dell'inizio della partita. Era la prima volta che Sinner giocava nella sessione mattutina, alle 11. E questo, come si legge sull'Adnkronos, potrebbe aver condizionato la sua routine e comportato qualche difficoltà nell'attivazione muscolare.