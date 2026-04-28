Giuseppe Conte, figuraccia su Sanchez? FdI lo smonta: "Prendete appunti"

Da qualche mese a questa parte - più nello specifico da quando è entrato in polemica con Donald Trump -, la sinistra italiana ha preso come esempio Pedro Sanchez. Secondo Elly Schlein, Giuseppe Conte, Bonelli e Fratoianni, Giorgia Meloni dovrebbe prendere spunto dal suo omologo spagnolo. Soprattutto in riferimento alla sua politica non bellicista, che lo ha portato a scontrarsi con il presidente degli Stati Uniti in più occasione. Come per la spesa obbligatoria prevista per tutti i Paesi che fanno parte della Nato.

Il Movimento Cinque Stelle, per esempio, ha dichiarato che sulle spese militari "Giorgia Meloni prenda appunti da Pedro Sanchez". Peccato che il premier spagnolo non sia il "pacifista" che crede la sinistra italiana. In Spagna, infatti, si è registrato un aumento del 50% della spesa militare nel 2025. Questo ha comportato, quindi, anche il superamento del 2% per cento del Pil. Chi glielo spiega al campo largo? Ora dovranno trovarsi un altro papa straniero. "Sulle brutte figure prendete appunti dal Movimento 5 Stelle", ha commentato l'account di Fratelli d'Italia su Facebook.