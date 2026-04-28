Rafael Jodar, il baby-fenomeno inquieta Sinner: "Dove può arrivare"

Si chiama Rafa, e questo basta già nel tennis a evocare un mondo. Ma questa volta non è Rafael Nadal, non è il passato che torna, è il presente dirompente. Rafael Jodar è il nome nuovo che si sta infilando con decisione dentro il racconto del tennis, in un momento storico in cui, a giorni alterni, si cerca il famoso terzo incomodo del tennis, ecco spuntare un candidato autorevolissimo. Mentre tutti guardano a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Jodar si sta costruendo un posto proprio, a 19 anni e in soli 5 mesi di professionismo. Partito da una wild card, il giovane spagnolo sembrava potesse sfruttare la possibilità concessa dagli organizzatori per fare esperienza. Ha fatto di più. Le vittorie con Alex de Minaur e Joao Fonseca non sono da considerarsi semplici exploit, ma partite vere, piene, giocate con una personalità che raramente si vede in chi è appena arrivato. Già a Barcellona aveva lasciato intravedere qualcosa, con quella semifinale persa con Arthur Fils, ma è alla Caja Magica che il salto di percezione si è completato. Non è più un prospetto, è già un giocatore che ad oggi e su questa superficie sposta gli equilibri.

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TALENTO

E a guardarlo da vicino, tra gli altri, c’era proprio Sinner. Seduto in tribuna durante il match con De Minaur, il numero uno del mondo ha voluto osservare dal vivo quel talento di cui si parla sempre di più. Le sue parole raccontano più di qualsiasi analisi: «Rafa è un giocatore di grande talento, colpisce molto pulito e ha tanta potenza, lo si sente dai colpi che escono dalla racchetta. Ha molto talento, sarà un grandissimo giocatore in futuro e già ora lo è. Ci tenevo a vederlo dal vivo perché in tv non noti certe cose e devo dire che ha una palla veramente bella e pulita, si muove molto bene, è un giocatore veramente forte. È importante essere sempre presente su quello che forse ci aspetta in futuro». Parole che sono come un’investitura e che aggiungono fascino a un possibile incrocio nei quarti (questa mattina alle 11, diretta Sky, Sinner scende in campo negli ottavi contro Norrie, mentre Musetti, non prima delle 13, sempre diretta Sky, sfiderà Lehecka). Se poi si passa dalle sensazioni ai numeri, il quadro diventa ancora più interessante. Nelle prime 25 partite ATP, Jodar ha raccolto 17 vittorie: Alcaraz era a 14, Sinner e Novak Djokovic a 12, Roger Federer a 11. Persino Nadal si era fermato a 15.

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