Carlos Alcaraz massacrato per questo video (di Sinner): "Meglio la Coca Cola"

Qualcuno sostiene che il tennis stia diventando sempre più simile al calcio. A livello di spettacolo, forse, lo ha già superato. Per quanto riguarda le polemiche, invece, potrebbero esserci delle sorprese. Carlos Alcaraz è un fenomeno. E se non esistesse un certo Jannik Sinner probabilmente sarebbe il tennista più forte del pianeta. Anche se lo spagnolo si è tolto le sue soddisfazioni, come l'ultimo Roland Garros vinto proprio contro l'azzurro. Il numero uno al mondo, però, si è subito vendicato trionfando a Londra sull'erba di Wimbledon. E la disfatta di Carlitos non è andata giù a molti, soprattutto in Spagna.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, è bastato un vecchio video di Sinner per riaccendere la polemica contro Alcaraz. L'altoatestino, all'età di soli 17 anni, aveva confessato di preferire “una Coca-Cola alla vita notturna”. Una frase che rappresenta al meglio il n°1 al mondo, sempre concentrato sui propri obiettivi sportivi e che raramente si mostra nei suoi istanti di vita quotidiana.

Jannik #Sinner at 17: "I don't like nightlife. I prefer to drink a Coca-Cola".



ℹ️ @sinnertimes pic.twitter.com/fZP3Rt4DHF — Alejandro López Fernández (@alejandrolf2410) July 17, 2025

Dal canto suo, Alcaraz non ha mai nascosto di avere bisogno di alcuni momenti di relax – mostrati anche sui social tra feste e vacanze a Ibiza – per non farsi assorbire troppo dal tennis. Così lo spagnolo è stato bersagliato da alcuni utenti sui social che non gli perdonano alcuni cali "di concentrazione".