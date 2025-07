Carlos Alcaraz non va a Toronto? Perché è una sfida totale a Sinner

Carlos Alcaraz, proprio come Jannik Sinner, ha deciso di non prendere parte al Masters 1000 di Toronto, in programma dal 28 luglio. Una doppia assenza che toglie le due star del tennis attuale dal torneo canadese, ma che soprattutto prepara il terreno per una corsa al numero uno mondiale destinata a infiammarsi nelle settimane successive, in particolare da Cincinnati, quando entrambi (così come fare Novak Djokovic) torneranno a sfidarsi per il posto di numero uno del ranking.

Lo spagnolo, reduce dal k.o. in finale contro Sinner a Wimbledon, ha scelto di ricaricare le batterie così come l’amico-rivale altoatesino, che in questi giorni si sta godendo un po’ di riposo in Sardegna dopo lo storico trionfo all’All England Club. Per entrambi, il vero obiettivo è arrivare al massimo della condizione fisica e mentale agli appuntamenti cruciali di fine estate: Cincinnati e soprattutto lo US Open.