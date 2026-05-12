Milan, clamorosa svolta: ecco chi arriva al posto di Allegri

Nel Milan che prova a restare agganciato alla zona Champions, il tema della panchina è tornato centrale e si intreccia direttamente con i risultati di questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe infatti legata in modo diretto al raggiungimento del quarto posto: la qualificazione in Champions attiverebbe un possibile prolungamento del contratto fino al 2028, mentre un eventuale fallimento aprirebbe scenari completamente diversi.
In caso di obiettivo mancato, il club potrebbe infatti trovarsi costretto a rivedere non solo la guida tecnica, ma anche tutto il progetto, con l’ipotesi di una separazione anticipata che oggi non viene più esclusa con decisione. Un’eventualità che, inevitabilmente, alimenta già discussioni e valutazioni interne. Tra i nomi che iniziano a circolare per un eventuale dopo Allegri, nelle ultime ore ha preso corpo quello di Francesco Farioli. Il tecnico toscano, reduce da una stagione molto positiva con il Porto, sarebbe finito sotto osservazione da parte della dirigenza rossonera, attratta da un profilo considerato più moderno e in linea con una possibile evoluzione del progetto tecnico.
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L’interesse nasce non solo dai risultati recenti, ma anche dal percorso di crescita dell’allenatore, che ha costruito la propria esperienza tra Olanda e Francia, imponendosi come tecnico giovane ma già molto strutturato dal punto di vista tattico. Il suo modo di interpretare il calcio, più propositivo e basato sul controllo del gioco, viene letto come una possibile risposta alle richieste di una tifoseria sempre più esigente. Formazione internazionale, esperienze a contatto con realtà diverse e un background particolare, che comprende anche una laurea in Filosofia, fanno di Farioli un profilo atipico ma interessante. La sua capacità di adattarsi ai contesti e valorizzare i giocatori è uno degli aspetti che il Milan starebbe monitorando con attenzione.