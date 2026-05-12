Milan, clamorosa svolta: ecco chi arriva al posto di Allegri

In caso di obiettivo mancato, il club potrebbe infatti trovarsi costretto a rivedere non solo la guida tecnica, ma anche tutto il progetto , con l’ipotesi di una separazione anticipata che oggi non viene più esclusa con decisione. Un’eventualità che, inevitabilmente, alimenta già discussioni e valutazioni interne. Tra i nomi che iniziano a circolare per un eventuale dopo Allegri, nelle ultime ore ha preso corpo quello di Francesco Farioli . Il tecnico toscano, reduce da una stagione molto positiva con il Porto, sarebbe finito sotto osservazione da parte della dirigenza rossonera, attratta da un profilo considerato più moderno e in linea con una possibile evoluzione del progetto tecnico.

Nel Milan che prova a restare agganciato alla zona Champions , il tema della panchina è tornato centrale e si intreccia direttamente con i risultati di questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe infatti legata in modo diretto al raggiungimento del quarto posto: la qualificazione in Champions attiverebbe un possibile prolungamento del contratto fino al 2028 , mentre un eventuale fallimento aprirebbe scenari completamente diversi.

L’interesse nasce non solo dai risultati recenti, ma anche dal percorso di crescita dell’allenatore, che ha costruito la propria esperienza tra Olanda e Francia, imponendosi come tecnico giovane ma già molto strutturato dal punto di vista tattico. Il suo modo di interpretare il calcio, più propositivo e basato sul controllo del gioco, viene letto come una possibile risposta alle richieste di una tifoseria sempre più esigente. Formazione internazionale, esperienze a contatto con realtà diverse e un background particolare, che comprende anche una laurea in Filosofia, fanno di Farioli un profilo atipico ma interessante. La sua capacità di adattarsi ai contesti e valorizzare i giocatori è uno degli aspetti che il Milan starebbe monitorando con attenzione.