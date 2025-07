Venus Williams, "perché torno in campo": com'è ridotta a 45 anni

Quando la classe non è acqua. A Washington molti si aspettavano una facile vittoria della giovane Peyton Stearns, numero 35 del ranking Wta e 23 anni, contro la leggendaria Venus Williams, 45enne al ritorno dopo 16 mesi di assenza dalle competizioni ufficiali. Invece, la sorella di Serena ha sfatato ogni dubbio, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, dimostrando che la sua classe e la sua determinazione restano intatte nonostante il tempo.

Nel post partita, Venus ha ironizzato sulle motivazioni che l’hanno spinta a tornare in campo, citando scherzosamente la necessità di mantenere l’assicurazione sanitaria: “Sono dovuta tornare per l’assicurazione sanitaria — ha detto sorridendo —. Sono iscritta al programma ‘Cobra’, che permette di continuare a usufruire dell’assicurazione del datore di lavoro anche in caso di cambiamenti lavorativi. Così ho iniziato ad allenarmi, perché sono sempre dal medico e ho bisogno di questa copertura”.