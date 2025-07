Juventus, Douglas Luiz non si presenta al raduno: via subito?

Nuova stagione, altro caso alla Continassa. Il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, non si è presentato al raduno della squadra di Igor Tudor. Il giocatore brasiliano è assente ingiustificato e per il club è possibile l'ipotesi di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Pagato circa 60 milioni di euro nell'estate 2024 per strapparlo all'Aston Villa, nella prima stagione in Italia Douglas Luiz ha vestito la maglia della Juventus in 27 presenze considerando tutte le competizioni, ma per un totale solamente di 877 minuti in campo, nessun gol e nessun assist.

Tra i tifosi bianconeri c'è da registrare un giudizio unanime su Douglas Luiz: "Non si è presentato e crea pure un bel problema economico per la società visto che è sul mercato. Comportamento non professionale. Che delusione Douglas...", "Lo dico chiaramente: NON ci servono mercenari. Douglas Luiz finisce la sua avventura alla Juventus con una MANCANZA di rispetto clamorosa. Chi diserta il raduno non è degno di vestire questa maglia", "Se non ti presenti hai sempre torto sempre".