Lorenzo Musetti, lo sfogo: "La sola ragione per cui non mi sono ritirato"

"Chiedo scusa. Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto e non ho voluto ritirarmi solo perché sono stufo dei ritiri, soprattutto davanti al pubblico di casa". È un Lorenzo Musetti desolato quello apparso in conferenza stampa dopo l'eliminazione dagli Internazionali d'Italia per mano del norvegese Casper Ruud con il risultato di 6-3 6-1.
Il tennista italiano, numero 10 del mondo, ora rischia di saltare anche il Roland Garros, in programma a partire dal 18 maggio. "Non so se ci sarò al Roland Garros - ha detto Musetti - farò dei controlli per capire. In questi giorni ho provato a rimediare, ma spero che sia meno grave del previsto e posso arrivare pronto per Parigi".
Jannik Sinner, amnesia a microfono aperto: "Totalmente perso"Jannik Sinner continua la sua marcia agli Internazionali d’Italia e oggi, martedì 12 maggio, si ritrova dav...
Prosegue dunque il momento negativo del "Muso", che in questa stagione non è mai andato oltre i quarti di finale nei tornei Master 1000 e negli Slam. A Roma si è fermato agli ottavi di finale in una partita mai in discussione, terminata dopo un'ora e 19 minuti. Ruud, una volta conquistato il break nel sesto game del primo set, non ha avuto alcun problema a sbarazzarsi del tennista azzuro, che è apparso fin dall'inizio molto nervoso e impossibilitato a giocare il suo miglior tennis a causa dei problemi fisici.