Jasmine Paolini fuori dagli Internazionali, ko drammatico: "Spero di tornare"

Da quel momento, Paolini ha accusato il colpo sia sul piano mentale sia su quello fisico. Nemmeno il supporto costante del pubblico romano e la coach di Sara Errani sono bastati per invertire la rotta. Mertens ha preso definitivamente il controllo dell'incontro, infilando break consecutivi fino al 6-3 conclusivo che ha sancito l'eliminazione della campionessa uscente.

Nel secondo parziale, però, la partita è cambiata. Mertens ha aumentato l'intensità , costringendo Paolini a una battaglia punto su punto. L'italiana ha comunque avuto l'occasione di chiudere il match, conquistando ben tre match-point. Occasioni pesantissime, sfumate una dopo l'altra. Il set è così scivolato al tie-break, dove la belga si è mostrata più fredda e concreta, riuscendo a trascinare la sfida al terzo set.

L'avvio sembrava promettente per l'azzurra, che nel primo set aveva imposto il proprio ritmo con solidità e continuità. Paolini era riuscita a trovare il break decisivo , amministrando poi il vantaggio con lucidità nonostante il tentativo di rimonta della sua avversaria. Un 6-4 che lasciava intravedere la possibilità di proseguire il cammino nel torneo romano.

Sul Centrale del Foro Italico, Paolini si è arresa alla belga Elise Mertens , numero 21 del ranking mondiale, al termine di una sfida combattuta e che lascia molti rimpianti. La partita si è chiusa con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 in favore della belga, capace di ribaltare l'inerzia del match proprio nel momento più delicato.

Un'altra giornata nerissima, per Jasmine Paolini . La tennista eliminata al secondo turno degli Internazionali di Roma. Un ko drammatico nel torneo di casa, dove Jasmine si era presentata da campionessa in carica. Una sconfitta resa ancor più difficile da accettare per i tre match-point che l'azzurra ha avuto ma non è riuscita a capitalizzare.

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Nel post-partita, Paolini non ha nascosto l'amarezza per una sconfitta che lascia tanti rimpianti, soprattutto per le occasioni mancate nel secondo set. "Sto cercando di focalizzarmi e mettere qualità ogni volta che scendo in campo, di allenarmi duramente a livello fisico perché so che quello mi permetterà di avere un livello alto e di prendere le chance che mi si presentano. Oggi è stata una partita dura, stavo giocando bene e non ho sfruttato le mie occasioni, devo essere un po' più lucida e fredda in quei momenti", ha spiegato in conferenza stampa.

L'azzurra ha poi sottolineato come la mancanza di continuità ad alti livelli in questa stagione possa aver inciso nei momenti decisivi del match: "Forse anche il fatto di non aver fatto troppe partite di questo livello quest'anno non mi ha aiutata. Devo cercare di stare dentro alla partita e prendermi le chance che si presentano".

Il rimpianto più grande, inevitabilmente, resta legato ai match-point falliti. "Mi recrimino come ho giocato i match point, soprattutto sul terzo potevo fare di più. Devo essere più lucida prima di giocare alcuni punti", ha ammesso Paolini, che però ha anche provato a guardare avanti con fiducia.

"Spero di riuscire a tornare ai miei livelli. Mi dispiace veramente tanto per questo risultato, ma in campo ero reattiva e positiva ed è questo quello che cerco. Poi da qui bisogna essere più solidi e freddi nei momenti importanti. Devo limare qualcosa sicuramente", ha concluso la tennista italiana.