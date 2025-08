Jannik Sinner, clamorosa sorpresa a Cincinnati: da chi viene accolto in campo

Jannik SInner è appena sbarcato negli Stati Uniti dove nelle prossime settimane sarà chiamato a disputare il torneo di Cincinnati, il primo sul cemento per il numero uno al mondo. L'azzurro è volato negli States in compagnia di Simone Vagnozzi, di Darren Cahill - smentiti così i rumors circa una sua assenza negli Usa - e Umberto Ferrara, il preparatore atletico reintegrato nel team dopo il caso Clostebol. Ora l'altoatesino avrà a disposizione poco meno di una settimana prima dell'esordio nel tabellone principale, dal secondo turno dopo il bye concesso alle principali 32 teste di serie.

Ad accogliere il 23enne a Cincinnati una bella sorpresa. Sul cemento azzurro, il numero uno al mondo è stato accolto da Joao Fonseca, il talento brasiliano che non ha mai nascosto una certa predilezione per il nostro Jannik. I due si sono allenati insieme, e non è detto che non si potranno incontrare anche nel torneo.

Il bilancio di Sinner in questo 2025 è di 26 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte. Nei cinque tornei che ha disputato Jannik ha centrato il bis all'Australian Open a Melbourne (battendo Zverev), ha raggiunto per la prima volta la finale sia agli Internazionali BNL d'Italia a Roma (fermato da Alcaraz) che al Roland Garros (sconfitto sempre dallo spagnolo, nonostante tre match-point), mentre ad Halle - dov'era il campione uscente - si è fatto sorprendere da Bublik negli ottavi. Poco più di tre settimane più tardi, però, è arrivato lo storico trionfo sull'erba dell'All England Club, superando proprio il bi-campione in carica Alcaraz.

