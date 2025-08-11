Jannik Sinner, la polemica su Cincinnati: "Qui non c'è molto da fare..."

Libero logo
lunedì 11 agosto 2025
2' di lettura

Al Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ha liquidato Daniel Elahi Galan con un netto 6-1, 6-1, un match talmente rapido e a senso unico da lasciargli ampio tempo libero prima del prossimo impegno. Il numero uno del mondo tornerà in campo lunedì 11 agosto contro il canadese Gabriel Diallo, ma nel frattempo potrà dedicarsi a una delle sue nuove passioni: il golf. Il 23enne altoatesino lo ha confermato anche a Tennis Channel: “Abbiamo giocato un paio di volte prima di arrivare qui — ha spiegato — Non sono un bravo golfista, ma mi piace sfruttare il tempo per fare cose diverse”. E ancora: “Forse andremo a giocare qualche ora, qui è il posto ideale: a Cincinnati non c’è molto da fare”.

Il commento, fatto con leggerezza, tocca un tema ricorrente tra i tennisti: la città dell’Ohio, pur ospitando uno dei tornei più prestigiosi del circuito, non è famosa per l’intrattenimento. Lo scorso anno la russa naturalizzata australiana Darja Kasatkina ironizzò su TikTok, riprendendo il panorama poco entusiasmante dalla finestra dell’hotel e lasciandosi cadere sconsolata sul letto. Anche in passato altri campioni hanno scherzato sull’argomento: Marat Safin, ex numero uno ATP, in una conferenza stampa agli US Open aveva domandato ridendo ai giornalisti: “Ci siete mai stati? Non c’è niente da fare… è un posto deprimente”.

Per Sinner, però, il tempo libero non è un problema: lo usa per distrarsi, ricaricare le energie e allentare la pressione della competizione. Tra un colpo di racchetta e uno di ferro 7, l’obiettivo resta lo stesso: arrivare pronto e concentrato alla sfida con Diallo, un avversario potente al servizio che il campione altoatesino dovrà contenere per proseguire il suo cammino a Cincinnati.

