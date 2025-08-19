Sinner, le parole dopo il ritiro: "Peggiorato nella notte"

Ventuno minuti di gioco, quando basta perché Carlos Alcaraz vincesse la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Jannik Sinner, con un malessere che lo aveva colpito domenica, non ha avuto la forza di giocare. È entrato in campo solamente per i fan, onorando un set, ma già dai primi scambi si capiva perfettamente che non era in grado di seguire i colpi. E così, con grande sorpresa dei presenti, la finale è terminata dopo il 5-0 per lo spagnolo nel primo set. Jannik dispiaciuto e scoraggiato, mentre Carlos lo consolava, si è scusato per due volte con il pubblico. Prima entrando in campo e, con le mani conserte, facendo il classico gesto di chiedere perdono e poi a parole.

“Di solito parto parlando dell'avversario, ma oggi è giusto partire con il pubblico — ha detto — Da ieri (domenica 17, ndr) non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato”. Jannik è sceso in campo sapendo di non poter reggere fisicamente tutta la gara, ma lo ha fatto per il pubblico che è sugli spalti in questa atipica finale giocata di lunedì. Il numero uno al mondo ha anche un pensiero per Alcaraz: "Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui — ha proseguito il 24enne altoatesino — Ovviamente, congratulazioni ad Alcaraz. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti auguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata".