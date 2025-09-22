Jannik Sinner, il video: come si allena per battere Alcaraz

"A New York - sottolinea Galati - ci eravamo lasciati con il 51% di prime in finale e la promessa di cambiare qualcosa. Quel qualcosa, sta succedendo adesso". Prepariamoci dunque, tra Pechino e il successivo Masters 1000 di Shanghai (dove potrebbe riaffrontare Alcaraz), a un Sinner nuovo di zecca anche in battuta, mettendo in conto qualche intoppo.

Il video dura una manciata di secondi. Sinner è sulla linea di fondo e si appresta a eseguire un servizio . Vagnozzi è alle sue spalle, gli guida mano e polso, gli sistema l'impugnatura, addirittura l'altezza dell'avambraccio. Nessun dettaglio del movimento viene lasciato al caso.

"Sono stato molto prevedibile in campo - aveva riconosciuto dopo il match perso contro Alcaraz -. Lui ha cambiato il suo gioco. È migliorato rispetto all'ultima volta e ha fatto le cose meglio di me in questa occasione. Sono orgoglioso di me stesso, ma lui è stato il migliore. Ora starà a me decidere se apportare cambiamenti o meno. Ci lavoreremo sicuramente. Non ho utilizzato il serve and volley. Non ho giocato molte palle corte. Poi arrivi al punto in cui devi giocare contro Carlos e uscire dalla tua zona di comfort. Il mio obiettivo è cercare di apportare qualche cambiamento, anche a costo di perdere qualche partita d'ora in avanti. Devo essere più imprevedibile per cercare di diventare un tennista migliore". Detto fatto, perlomeno in allenamento.



