di Claudio Brigliadorilunedì 22 settembre 2025
Jannik Sinner, il video: come si allena per battere Alcaraz

(X Carlo Galati)

Nelle mani di Simone Vagnozzi. Letteralmente. Su X il giornalista Carlo Galati ha condiviso il video di Jannik Sinner in allenamento a Pechino, in previsione del debutto al torneo Atp 500 della capitale cinese. 

Si tratta per il 24enne altoatesino del ritorno in campo dopo la grande delusione della finale degli Us Open a New York contro Carlos Alcaraz. Una sconfitta, netta e inequivocabile per tre set a uno, che gli è valso anche il sorpasso nel ranking Atp, con lo spagnolo tornato sul trono. 

Jannik Sinner in Cina, chi spunta alle sue spalle: colpo grosso?

Il tennista...

Agli occhi lunghi e agli appassionati di tennis non è sfuggito un volto alle spalle di Jannik Sinner. Il tennista...

Il video dura una manciata di secondi. Sinner è sulla linea di fondo e si appresta a eseguire un servizio. Vagnozzi è alle sue spalle, gli guida mano e polso, gli sistema l'impugnatura, addirittura l'altezza dell'avambraccio. Nessun dettaglio del movimento viene lasciato al caso. 

"A New York - sottolinea Galati - ci eravamo lasciati con il 51% di prime in finale e la promessa di cambiare qualcosa. Quel qualcosa, sta succedendo adesso". Prepariamoci dunque, tra Pechino e il successivo Masters 1000 di Shanghai (dove potrebbe riaffrontare Alcaraz), a un Sinner nuovo di zecca anche in battuta, mettendo in conto qualche intoppo.

"Sono stato molto prevedibile in campo - aveva riconosciuto dopo il match perso contro Alcaraz -. Lui ha cambiato il suo gioco. È migliorato rispetto all'ultima volta e ha fatto le cose meglio di me in questa occasione. Sono orgoglioso di me stesso, ma lui è stato il migliore. Ora starà a me decidere se apportare cambiamenti o meno. Ci lavoreremo sicuramente. Non ho utilizzato il serve and volley. Non ho giocato molte palle corte. Poi arrivi al punto in cui devi giocare contro Carlos e uscire dalla tua zona di comfort. Il mio obiettivo è cercare di apportare qualche cambiamento, anche a costo di perdere qualche partita d'ora in avanti. Devo essere più imprevedibile per cercare di diventare un tennista migliore". Detto fatto, perlomeno in allenamento.


 

