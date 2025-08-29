Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Jannik Sinner negli Usa, come e dove beccano la fidanzata

venerdì 29 agosto 2025
Jannik Sinner negli Usa, come e dove beccano la fidanzata

1' di lettura

Laila Hasanovic al Festival di Venezia. La modella danese, nuova fiamma di Jannik Sinner, ha sfilato sul red carpet in occasione della première di La Grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo protagonista. Un invito arrivato mentre il tennista è impegnato agli US Open a New York. Proprio qui l'altoatesino aveva confermato pubblicamente in conferenza stampa la love story con Laila: "Sì, sono innamorato". 

In occasione della Mostra, Laila ha pubblicato un post pieno di gratitudine: "Dalla prima scoperta di Armani Beauty da bambina attraverso la borsa trucco di mia madre, fino ad ora sul tappeto rosso come parte dell'universo Armani — questo viaggio sembra incredibilmente speciale. Grata di essere alla Mostra del Cinema di Venezia, circondata da talenti così stimolanti, e di celebrare la bellezza, l'arte e il cinema in un ambiente così iconico".

Sinner, cosa gli scappa di bocca un anno dopo il bacio: Kalinskaya di sasso

Un anno fa, il bacio imbarazzatissimo e un po' gelido tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sugli spalti di Flushing M...

Alla sfilata la Hasanovic si è presentata con un abito giallo limone dalla silhouette a tubo, senza spalline, tagliato in un tessuto fluido e scivolato, impreziosito da micro paillettes tono su tono. Ed è inutile dire che tutti gli occhi sono finiti su di lei. E non solo per il gossip che ha fatto impazzire i fan del tennista italiano. 

Solo applausi Sinner gela il giornalista: "Sai, io non mi difendo"

Siparietto Sinner, "cosa ci fai qui?": Zverev senza parole

Avversari Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

tagjannik sinnerlaila haisanovicmostra del cinemavenezia

Solo applausi Sinner gela il giornalista: "Sai, io non mi difendo"

Siparietto Sinner, "cosa ci fai qui?": Zverev senza parole

Avversari Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

ti potrebbero interessare

493x271

Sinner gela il giornalista: "Sai, io non mi difendo"

L. P.
1336x643

Sinner, "cosa ci fai qui?": Zverev senza parole

1414x813

Zverev sfida Sinner: "Sono qui per rovinargli la festa"

L. P.
1409x807

Sinner, "3 o 4 posti sicuri": la rivelazione agli Us Open

Roberto Tortora