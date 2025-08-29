Jannik Sinner negli Usa, come e dove beccano la fidanzata

Laila Hasanovic al Festival di Venezia. La modella danese, nuova fiamma di Jannik Sinner, ha sfilato sul red carpet in occasione della première di La Grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo protagonista. Un invito arrivato mentre il tennista è impegnato agli US Open a New York. Proprio qui l'altoatesino aveva confermato pubblicamente in conferenza stampa la love story con Laila: "Sì, sono innamorato".

In occasione della Mostra, Laila ha pubblicato un post pieno di gratitudine: "Dalla prima scoperta di Armani Beauty da bambina attraverso la borsa trucco di mia madre, fino ad ora sul tappeto rosso come parte dell'universo Armani — questo viaggio sembra incredibilmente speciale. Grata di essere alla Mostra del Cinema di Venezia, circondata da talenti così stimolanti, e di celebrare la bellezza, l'arte e il cinema in un ambiente così iconico".