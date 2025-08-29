Sinner "a pezzi": perde il controllo contro Popyrin

Buona la prima, discreta la seconda e ora via con la terza: Jannik Sinner, intendiamoci, domina e non lascia nemmeno un set a Popyrin (6-3 6-2 6-2) e la qualificazione al terzo turno dello US Open non è mai stata in discussione.

Ogni tanto, però, anche l’altoatesino dimostra di essere umano e, al termine di un lungo scambio perso contro l’australiano, si è mostrato stremato, sulle gambe, stizzito con sé stesso. Al termine della partita, poi, con onestà ha ammesso la sua intenzione di dover migliorare ancora: “Sono contento di aver risolto queste due partite in maniera comoda, credo che oggi nessuno dei due servisse bene. Credo di aver risposto bene ma devo migliorare il servizio. Oggi comunque mi sono sentito a mio agio".

In tutta la partita Sinner ha concesso solo sei palle break e non ha mai perso il servizio e ora, al terzo turno, se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov che, a sua volta, ha eliminato il francese Royer in quattro set al secondo turno (7-6; 3-6; 7-6; 6-3).

Il primo set, contro Popyrin, è durato appena 40 minuti ed è cominciato subito con un 2-0 e tre palle break per portarsi sul 3-0. Nel secondo, cominciato con un game di svantaggio, Sinner ha poi subito sorpassato sul 3-1 e sul 3-2 c’è stato quello scambio che, per un attimo, gli ha fatto perdere la pazienza. Anche se, poi, è stato capace Sinner di annullare 4 palle break ai vantaggi.

Da lì al 6-2 quasi poi non ce ne siamo accorti. Nel terzo set, con un comodo 2-0 già in cascina, Popyrin ha l’occasione per strappare il servizio sull’1-0, ma ancora una volta Sinner è un muro contro cui sbattono tutte le speranze. Dopo due ore e un solo minuto di gioco, il numero uno al mondo infila gli ultimi tre game di fila e chiude con un altro 6-2 che non lascia scampo.