Milan, "Allegri e Tare non lo volevano": cosa sta succedendo

Il calciomercato estivo del Milan si è trasformato in una corsa a ostacoli fatta di trattative mancate, virate improvvise e scelte controverse. A pochi giorni dalla chiusura, è arrivato Christopher Nkunku dal Chelsea e potrebbe arrivare Manuel Akanji dal Manchester City, ma la rosa non è ancora quella che Massimiliano Allegri aveva immaginato al suo arrivo. Il tecnico, insieme al nuovo direttore sportivo Igli Tare, avrebbe dovuto riportare equilibrio e chiarezza dopo una stagione fallimentare, ma la realtà è ben diversa: tanti nomi trattati, pochi colpi chiusi e reparti ancora incompleti.
La girandola sugli attaccanti, con i tentativi sfumati per Victor Boniface e Conrad Harder e la virata su Nkunku, ha reso evidente la confusione. E se da un lato gli uomini di mercato provano a mantenere la rotta, “dall’altro emergono frizioni con la proprietà — commenta a Fanpage l’esperto di mercato Nicolò Schira — Lo confermano scelte discutibili, come l’acquisto di Samuele Ricci per 25 milioni, non voluto né da Igli Tare né da Massimiliano Allegri”.
Milan, la logica di Giorgio Furlani sta rovinando il DiavoloSe prima della “prima alla Scala” contro la Cremonese sembrava davvero un Milano diverso, ecco che ora emerg...
E ancora: “Sembra di rivivere il mercato schizofrenico di gennaio, quando il Milan acquistò quattro su cinque dei nuovi giocatori (da Joao Felix a Santiago Gimenez), nelle ultime 72 ore e secondo me andremo incontro alla stessa cosa — aggiunge Schira — È vero che allora non c'era gente calcistica del calibro di Tare e Allegri, ma evidentemente è cambiato comunque poco perché alla fine si passa sempre da Furlani, come lui stesso aveva ribadito a fine stagione: tutte le decisioni passano da me. E così è”.
Milan, intesa raggiunta per Nkunku: quanto vale l'affareIl nodo attaccante in casa Milan pare essersi risolto, in una estate più tribolata che mai. Christopher Nkunku, a...
A San Siro, intanto, il debutto flop con la Cremonese (1-2) ha alimentato i dubbi di una piazza che teme un’altra annata segnata da incertezze. Stasera, venerdì, il secondo round sul campo del Lecce, dove una sconfitta o un pari alimenterebbero ancora di più la tensione. “Allegri insiste: servono una mezzala con gol, un difensore leader e un centravanti da 20 reti — conclude Schira — Al momento, però, nessuno di questi tasselli è arrivato. Il Milan resta un cantiere aperto, e sarà soltanto a mercato chiuso che si capirà quanto peso reale avrà la mano dell’allenatore".