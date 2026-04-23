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Dusan Vlahovic al Milan? Pavlovic sgancia la bomba: "Lo sento spesso..."

di Lorenzo Pastugliagiovedì 23 aprile 2026
Dusan Vlahovic al Milan? Pavlovic sgancia la bomba: "Lo sento spesso..."

2' di lettura

Tra le note positive di questa stagione rossonera c’è sicuramente Strahinja Pavlovic, che si è preso un ruolo centrale in un Milan sempre più vicino all’obiettivo Champions, contribuendo in modo decisivo alla solidità della retroguardia. Intervistato da Sportmediaset, ha parlato anche di mercato con il connazionale Dusan Vlahovic al centro: “Lo sento molto spesso, è un numero uno quando è in forma (ride, ndr) — ha detto — Mi piace tanto, sarebbe molto giocare con lui". Poi una parola su Massimiliano Allegri, che lo ha aiutato a crescere: "Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico — ha proseguito — Il suo futuro? Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più". 

Non manca anche un riferimento all’inserimento nel gruppo, facilitato pure dall’apprendimento della lingua: “;e lo stanno insegnando Gabbia, Bartesaghi e Ricci". Segno di un’integrazione sempre più profonda nello spogliatoio e nella realtà rossonera. Ma anche nella Milano città, dove alla luce da poco è arrivato suo figlio, “anche se forse è più adatto a giocare a basket rispetto al calcio per colpa dei piedi troppo grossi (ride ancora)”. 

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Infine, uno sguardo al futuro, con parole cariche di affetto per il club e la città: "Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter — conclude il serbo numero 31 — Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan. Cantare il coro con i tifosi a fine partita? Accadeva anche quando ero al Partizan, dobbiamo essere uniti con il nostro pubblico". Un legame che si rafforza giorno dopo giorno.

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