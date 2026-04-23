Dusan Vlahovic al Milan? Pavlovic sgancia la bomba: "Lo sento spesso..."

Tra le note positive di questa stagione rossonera c’è sicuramente Strahinja Pavlovic, che si è preso un ruolo centrale in un Milan sempre più vicino all’obiettivo Champions, contribuendo in modo decisivo alla solidità della retroguardia. Intervistato da Sportmediaset, ha parlato anche di mercato con il connazionale Dusan Vlahovic al centro: “Lo sento molto spesso, è un numero uno quando è in forma (ride, ndr) — ha detto — Mi piace tanto, sarebbe molto giocare con lui". Poi una parola su Massimiliano Allegri, che lo ha aiutato a crescere: "Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico — ha proseguito — Il suo futuro? Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più".

Non manca anche un riferimento all’inserimento nel gruppo, facilitato pure dall’apprendimento della lingua: “;e lo stanno insegnando Gabbia, Bartesaghi e Ricci". Segno di un’integrazione sempre più profonda nello spogliatoio e nella realtà rossonera. Ma anche nella Milano città, dove alla luce da poco è arrivato suo figlio, “anche se forse è più adatto a giocare a basket rispetto al calcio per colpa dei piedi troppo grossi (ride ancora)”.