Sinner, la foto clamorosa che appare sul suo cellulare

Jannik Sinner, dopo la vittoria in quattro set contro Denis Shapovalov agli US Open, si prepara per gli ottavi di finale contro Aleksandr Bublik, unico tennista oltre a Carlos Alcaraz ad averlo sconfitto nel 2025, nell’ultimo incontro ad Halle. La partita è in programma oggi, 31 agosto 2025, non prima delle 19:00 (ora italiana) sul campo Louis Armstrong, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

L’attenzione, però, si è spostata anche su un dettaglio curioso: sul cellulare di Sinner è apparsa come sfondo la foto della presunta fidanzata, Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache. La relazione, non ufficialmente confermata, ha alimentato il gossip dopo che Sinner ha dichiarato di essere innamorato. Laila, avvistata sugli spalti al Roland Garros e a Wimbledon, ha sfilato al Festival di Venezia 2025 in un abito Armani, catturando l’attenzione dei media.