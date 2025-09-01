Gigio Donnarumma svenduto al City: ecco le cifre

In extremis il calciomercato consegna un colpo destinato a far discutere: Gianluigi Donnarumma, ormai separato in casa al Psg, si trasferisce armi e bagagli al Manchester City. Il portiere della Nazionale italiana, 26 anni, lascia i transalpini dopo quattro stagioni ricche di successi, culminate con il triplete conquistato nell’ultima annata e con una prestazione monumentale in Champions Leage. Ma nonostante i risultati sul campo è arrivata l'ora dell'addio, quasi inevitabile a causa delle tensioni con Luis Enrique dopo il Mondiale per Club.

L’intesa tra il club inglese e i parigini è stata raggiunta per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro, inclusi bonus. Il giocatore è atteso nelle prossime ore per le visite mediche di rito, passo che sancirà ufficialmente il suo trasferimento alla corte di Pep Guardiola. Insomma, Donnarumma sostanzialmente "svenduto": il suo cartellino valutato, come detto, circa 30 milioni, anche qualcosa meno.

Sul fronte economico, però, lo stipendio è di tutt'altra caratura. Secondo fonti vicine alla trattativa, Donnarumma percepirà 15 milioni di euro lordi nel primo anno di contratto, cifra che salirà progressivamente a 16 milioni nella seconda e terza stagione, fino a raggiungere i 17 milioni nell’ultima parte dell’accordo quinquennale. Gigio, a conti fatti, guadagnerà una montagna di soldi.

L’operazione - dopo lunghe settimane di indiscrezioni - ha subito una decisa accelerazione nelle ultime ore, con i Citizens pronti a consegnargli la maglia da titolare dopo l’addio di Ederson a fine stagione. A Manchester era già approdato James Trafford dal Burnley, che ora dovrebbe assumere il ruolo di vice. Guardiola, quindi, potrà contare su un portiere di caratura internazionale, già veterano nonostante la giovane età.