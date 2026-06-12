Juventus, con Carnevali cambia tutto: le voci su Vlahovic

Cambia tutto. E, di conseguenza, tutto si riapre. John Elkann ha deciso di stravolgere, ancora una volta, la Juventus. Via Damien Comolli, dentro Giovanni Carnevali. All'ex ad francese non è stato perdonato il disastroso mercato della scorsa estate e il pessimo rapporto instaurato con l'allenatore Luciano Spalletti. Oltre al sesto posto, peggior piazzamento dai tempi di Gigi Delneri. Al suo posto arriva uno dei dirigenti più esperti e preparati di tutto il panorama calcistico italiano. E chissà che non possa già mettersi al lavoro per sistemare alcuni problemi causati proprio dal suo predecessori.
Tra questi c'è sicuramente la grana Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non è riuscito a trovare un accordo sull'ingaggio con la Vecchia Signora, tra commissioni, stipendio e ruolo nella squadra. Ma non è un mistero tra l'ex Fiorentina e Damien Comolli ci fosse più di qualche screzio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si vocifera infatti che il 9 bianconero abbia voltato le spalle alla Juventus proprio perché dall'altra parte del tavolo delle trattative ci fosse proprio il dirigente francese.
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Ritorno di fiamma quindi? È presto per dirlo. Un dettaglio, però, non è da trascurare. Il contratto tra Vlahovic e la Juve scadrà a fine giugno. Perciò, al momento, il centravanti serbo è ancora a tutti gli effetti un tesserato della Vecchia Signora. Spalletti ha già dato il suo benestare per il rinnovo. Ma per prolungare il matrimonio tra Dusan e la Juve servirà un atto d'amore dell'ex Viola. Tradotto: dovrà rinunciare a qualche milione: di stipendio, commissioni e bonus alla firma.