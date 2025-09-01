Jannik Sinner e Brooks Nader: voci impazzite (e piccanti)

Un silenzio che, va da sé, non ha fatto altro che alimentare speculazioni, con i riflettori puntati sulla modella danese Laila Hasanovic , già accostata al tennista da alcuni rumors a partire da maggio e intravista in uno sfondo del suo cellulare.

Alla domanda diretta "è innamorato?", rivolta di recente al ragazzo di San Candido, lo stesso Sinner ha risposto: " Sì, ma non ne parliamo ". Insomma, l'altoatesino tiene fede al suo proverbiale riserbo, così come non svela l'identità della compagna.

Non solo il campo da tennis. Mentre agli US Open Jannik Sinner continua a collezionare vittorie, la sua vita sentimentale continua ad essere al centro di indiscrezioni e gossip. A infiammare il chiacchiericcio ci ha pensato Brooks Nader , modella americana e stella di Sports Illustrated Swimsuit, che durante un’intervista a Page Six Radio insieme alle sue sorelle ha lasciato intendere di aver ricevuto attenzioni dal campione altoatesino via social. Il conduttore Evan Real ha sintetizzato il momento con un gioco di parole: "Dinner with Sinner?", ovvero “Vai a cena con Sinner?”.

La vittoria di Jannik Sinner nel terzo turno degli US Open ha acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. ...

Ma dall’altra parte dell’Atlantico è arrivato un nuovo fattore pruriginoso grazie alle sorelle Nader, impegnate nel lancio del loro reality Love Thy Nader. Nel corso dell’intervista, Brooks ha ammesso di avere "una buona lista di corteggiatori" tra i messaggi privati di Instagram. Da lì, le sorelle hanno iniziato a incalzarla, rivelando che tra i suoi ammiratori ci sono atleti "di ogni campo immaginabile".

Grace Ann, una delle sorelle, ha poi lasciato intendere che il cognome di uno di questi uomini “fa rima con winner”. E insomma... a quel punto Brooks, visibilmente a disagio, ha tentato di fermare la conversazione. Ma il conduttore ha rilanciato con il gioco di parole: "Dinner with Sinner?". La modella, sempre più nervosa, non ha confermato né smentito, limitandosi a minacciare scherzosamente le sorelle di “fare i conti a casa”. Più di un elemento, insomma, punta dritto dritto verso Jannik.

Una trovata pubblicitaria o un indizio di una frequentazione segreta? Ovviamente resta più di un dubbio. E il gossip, per definizione, impazza.