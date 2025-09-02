Jannik Sinner, il fan prova ad aprirgli lo zaino? Occhio alla reazione

Un tifoso si avvicina a Jannik Sinner e prova ad aprirgli lo zaino: è successo al termine del match contro Alexander Bublik. Una scena imprevista quella a cui si è trovato davanti il campione azzurro, numero uno del ranking Atp. Un giovane, seduto a ridosso del campo, ha provato ad aprire la borsa del 24enne probabilmente per portarsi via un oggetto qualsiasi. La scena, ripresa e diventata virale online, è surreale: Sinner si accorge del gesto del tifoso e si allontana subito facendo trapelare anche una certa irritazione.

Il tutto è successo mentre il tennista firmava palline e distribuiva teli usati durante l’incontro. Un momento in cui Sinner stava dimostrando di essere ancora una volta molto disponibile verso i fan si è trasformato così in un momento di grande fastidio per il campione a causa dell'invadenza del tifoso. A bloccare subito il ragazzo è stato un agente di turno che, notando il movimento del braccio verso la borsa di Sinner, ha subito bloccato il suo tentativo di prendere qualcosa.