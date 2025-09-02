Libero logo
martedì 2 settembre 2025
Jannik Sinner, il fan prova ad aprirgli lo zaino? Occhio alla reazione

Un tifoso si avvicina a Jannik Sinner e prova ad aprirgli lo zaino: è successo al termine del match contro Alexander Bublik. Una scena imprevista quella a cui si è trovato davanti il campione azzurro, numero uno del ranking Atp. Un giovane, seduto a ridosso del campo, ha provato ad aprire la borsa del 24enne probabilmente per portarsi via un oggetto qualsiasi. La scena, ripresa e diventata virale online, è surreale: Sinner si accorge del gesto del tifoso e si allontana subito facendo trapelare anche una certa irritazione.

Il tutto è successo mentre il tennista firmava palline e distribuiva teli usati durante l’incontro. Un momento in cui Sinner stava dimostrando di essere ancora una volta molto disponibile verso i fan si è trasformato così in un momento di grande fastidio per il campione a causa dell'invadenza del tifoso. A bloccare subito il ragazzo è stato un agente di turno che, notando il movimento del braccio verso la borsa di Sinner, ha subito bloccato il suo tentativo di prendere qualcosa. 

A quel punto Jannik si è girato di scatto, si è accorto di cosa stava accadendo e, visibilmente contrariato, ha subito interrotto il suo momento con i sostenitori andando verso lo spogliatoio. Il ragazzo, invece, avrebbe provato a fare delle scuse tardive. Momento imbarazzante a parte, Sinner guarda già al prossimo match con l'italiano Lorenzo Musetti, uscito vincente dalla sfida contro Jaume Munar. 

Anna Kalinskaya, dramma e crisi isterica a New York: immagini laceranti

Jannik Sinner spaventato da Musetti: come beccano il numero 1

Sinner, la frase rubata di Bublik: "Non sono scarso ma..."

Nick Kyrgios? No, peggio: ecco chi odia e insulta Jannik Sinner

