Sinner infilza Musetti: "Ho messo da parte l'amicizia, a cosa ho pensato"

"So che in Italia c'è chi non ha dormito per vedere questa partita, è una nazione speciale, abbiamo un tifo eccezionale". Così Jannik Sinner nell'intervista dopo la agevole vittoria per tre set a zero in due ore nel derby azzurro con Lorenzo Musetti che ha proiettato l'altoatesino in semifinale agli Us Open.
"Io e Lorenzo ci conosciamo molto bene, abbiamo giocato la Davis insieme anche, ma dobbiamo mettere da parte l'amicizia almeno per la durata della partita. Sono contento della mia prestazione. Questo è un torneo molto speciale, ci tengo a far bene, poi poter giocare un match serale davanti a questo pubblico straordinario è un onore per me", ha aggiunto l'azzurro.
"Sono molto contento di essere arrivato alle semifinali di un altro grande slam. Oggi io sono partito bene e" per Musetti "non è stato facile poi rientrare in partita. Ho cercato di leggere il suo gioco. Non sono entrato in partita pensando a un derby ma pensando che giocavo contro il numero 10 al mondo", ha aggiunto il tennista altoatesino. Il carrarino "è un giocatore molto talentuoso, è molto difficile giocare contro di lui. Non ha servito benissimo al primo set e io sono sempre riuscito a rispondere bene".
A chi gli chiedeva del tifoso che, alla fine della scorsa partita, ha cercato di aprirgli la borsa, Sinner ha risposto: "non mi era mai capitato, ho cercato subito di capire se aveva preso qualcosa perché avevo il telefono, il portafoglio. Ma la security fa un lavoro fantastico".
Ora Jannik se la vedrà con il canadese Felix Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open: "Sarà una partita completamente diversa. Le condizioni qui sono diverse. Penso che qualsiasi cosa possa succedere. Penso che sia migliorato molto. Sarà una partita difficile per tutti e due".