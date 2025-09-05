Sinner, "Alcaraz l'ho osservato bene": allarme rosso Volandri

Libero logo
venerdì 5 settembre 2025
Tra Jannik Sinner e la seconda finale consecutiva degli Us Open c'è il canadese Felix Auger Aliassime, l'outsider di questa edizione di Flushing Meadows affrontata da numero da numero 27 al mondo (ma è stato anche al sesto posto, nel 2022). Tuttavia la mente di tutti gli addetti al settore sembra già proiettata all'ultimo atto e allo sfidante del 24enne altoatesino, che sarebbe uno tra Carlos Alcaraz e Nole Djokovic.

Lo spagnolo, numero 2, ha l'opportunità di tornare in testa al ranking Atp battendo Sinner e scavalcandolo dopo un anno passato a inseguirlo. Dal canto suo l'eterno serbo vuole regalarsi quello che potrebbe essere il suo ultimo slam dopo una carriera leggendaria. 

Il capitano azzurro in Coppa Davis Filippo Volandri, intervistato da Repubblica, mette in guardia Sinner: "Lui e Alcaraz ti spingono lontano, attaccano lo scambio iniziale della partita come fossero 4-4 nel quinto set. Un ritmo indemoniato. Questa cosa destabilizza gli avversari: li sorprende, li preoccupa. Psicologicamente, è subito un’ipoteca sul match". Carlitos, spiega, "l’ho potuto osservare bene, quando ero nel box con Bellucci e Darderi: sta offrendo grandissime cose, è incredibilmente cresciuto sul cemento e dal punto di vista fisico è in forma strepitosa. Ma ho imparato a non fidarmi di Djokovic".

Prima, però, per Jannik c'è la semifinale contro Auger-Aliassime: "Lo studierà nei dettagli, però alla fine sa bene che dipenderà tutto da sé stesso", spiega il coach che concorda con Lorenzo Musetti: "Sinner è soffocante, non ti lascia respirare, è opprimente. È così che ha stritolato prima Bublik, poi Muso. Dal primo punto impone un ritmo talmente alto che, inevitabilmente, ti manda fuori giri. Ti soffoca".


 

