Psg, Al Khelaifi minaccia la Juve: "Presi in giro, potete contarci"

Sono giorni di tensione e imprevisti al Psg. Venerdì il mister Luis Enrique è caduto in bicicletta procurandosi la frattura della clavicola: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Nel frattempo, però, tiene banco la dichiarazione rabbiosa e scomposta del presidente Nasser Al-Khelaifi. Secondo i francesi di Sports Zone, il potentissimo imprenditore qatariota avrebbe contattato direttamente i dirigenti della Juventus dopo il mancato accordo su Kolo Muani, la punta in prestito a Torino negli ultimi 6 mesi e finita al Tottenham nelle ultime ore del calciomercato, dopo un lungo tira e molla con il direttore generale juventino Damien Comolli.

Visto la mancata intesa sul piano economico, Comolli ha virato a sorpresa su Openda del Red Bull Lipsia, obbligando i parigini a varare un piano B. Da qui la rabbia di Al-Khelaifi, che al telefono sarebbe letteralmente esploso: "Ci avete preso in giro per settimane... Ricorderemo i vostri metodi, potete contarci". Una minaccia bella e buona.

Per i campioni d'Europa in carica, intanto, c'è un altro bel grattacapo: l'attaccante Ousmane Dembelé si è infortunato durante la sfida a Breslavia (Polonia) tra Ucraina e Francia, valida per le qualificazioni mondiali e vinta dai transalpini per 2-0. Il Psg sarebbe su tutte le furie con lo staff medico dei Blues, che non avrebbe tenuto conto delle avvertenze sulle condizioni dell'attaccante, costretto ieri nel finale a uscire dal campo, dopo essere subentrato in avvio di secondo tempo, per un problema alla coscia destra. Sotto accusa, dunque, la gestione in nazionale di Dembelé, che una settimana fa aveva accusato già un problema alla parte posteriore della coscia sinistra nel match di Ligue 1 contro il Tolosa e che, secondo i campioni di Francia, non solo ieri sera non avrebbe dovuto essere schierato, ma che non sarebbe nemmeno dovuto essere convocato dal ct Didier Deschamps per questa finestra internazionale. La 28enne punta ex Dortmund e Barcellona, una volta lasciato il ritiro a Clairefontaine, ha in programma una risonanza magnetica per approfondire l'entità dell'infortunio che tiene in ansia i parigini.