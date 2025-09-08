Alcaraz fa lo spaccone con Sinner: le sue cinque parole

Carlos Alcaraz ha trionfato nuovamente agli US Open, conquistando il suo secondo titolo a New York e riconquistando la vetta del ranking mondiale ai danni di Jannik Sinner. In conferenza stampa ha espresso tutta la sua emozione: “È una sensazione fantastica, bellissima. Lavoro ogni giorno per sollevare trofei come questo. È il secondo, ma resta un sogno che si avvera. Vincere qui una seconda volta è davvero speciale”, le parole dello spagnolo.

La soddisfazione è stata amplificata dal ritorno al numero uno del mondo: “Da quando ho avuto l’opportunità di riprendermi il numero uno, è stato uno dei miei obiettivi principali. Farlo nello stesso giorno in cui vinco un altro Slam è ancora meglio”.

Il tennista, vincitore a Wimbledon e agli US Open, ha poi parlato della qualità del torneo disputato: “Ho giocato il miglior torneo della mia carriera, ma il meglio deve ancora arrivare”. Un successo ottenuto grazie anche a un tennis sempre più completo: “Gioco così, è il mio stile, sento di poter fare tutto in campo, dagli slice ai colpi piatti, dalle volée alle palle corte. Ho dovuto lavorare tanto per aggiungere solidità ed evitare gli errori… ma adesso sento che questo mi porta un vantaggio importante… è questo che fa la differenza”.