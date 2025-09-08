Carlos Alcaraz, gaffe clamorosa di Sabalenka: come lo chiama davanti a tutti

Gaffe clamorosa agli Us Open. Carlos Alcaraz ha conquistato la finale del grande Slam newyorkese superando i quattro set Jannik Sinner. E in questo modo ha scavalcato l'azzurro nella classifica Atp conquistando ancora una volta lo scettro di numero uno al mondo. Per quanto riguarda il tabellone femminile, invece, ad avere la meglio è stata ancora una volta Aryna Sabalenka. E, come di consueto, i due campionissimi hanno sfoggiato i loro trofei nel corso di una diretta televisiva. Ma la bielorussa si è resa protagonista di una figuraccia tutta da ridere.

In un video diventato subito virale sui social, si vedono i due trionfatori felicissimi mentre mostrano i loro trofei. A un certo punto, la biellorussa si è rivolta allo spagnolo. E lo ha chiamato "Jannik". Non appena accortasi della gaffe clamorosa, Sabalenka si è scusata con Alcaraz e i due sono scoppiati a ridere insieme al resto delle persone presenti nello studio tv.

"Ho fatto del mio meglio, non potevo fare di più. Congratulazioni a Carlos Alcaraz e alla sua squadra, ve lo meritate. Grazie per tutto il supporto. Sono davvero orgoglioso di me stesso e della stagione che sto giocando. Continuiamo a crescere. Ci vediamo l'anno prossimo", il messaggio postato da Sinner dopo la finale.