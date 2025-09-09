Carlos Alcaraz sempre più lontano da Sinner: cosa ha fatto dopo la vittoria

I festeggiamenti sono andati avanti fino a tardi da Chez Margaux, un club privato di New York frequentato da celebrità di alto profilo come Taylor Swift . Stando alle indiscrezioni della stampa americana, solo per entrare nel locale il tennista iberico ha dovuto spendere una cifra enorme: la membership costa 2.200 sterline all’anno (ovvero circa 2.500 euro), con una quota d’ingresso aggiuntiva di 1.480 sterline (circa 1.700 euro) per gli under 30, se la loro domanda viene approvata. In pratica, solo per poter mettere piede nell'esclusivo club Alcaraz ha pagato più di 4.000 euro .

Carlos Alcaraz se la gode. Dopo la vittoria agli Us Open, il numero uno al mondo va a festeggiare. E lo fa in un esclusivo club privato di New York, divertendosi con amici e modelle. Già nello spogliatoio Alcaraz ha trovato un'accoglienza particolare: fiumi di champagne con gli altri componenti del team e alcuni familiari per celebrare il successo. Dopo aver lasciato lo stadio di New York, il tennista è andato a cena.

"La gente dice che mi piace fare festa e mi piace divertirmi! A chi non piace divertirsi? - ha detto chiaro e tondo a El Pais -. Penso che sia per questo che lavoriamo, per questo che soffriamo, per questo che restiamo lontani da casa così a lungo; per poter avere poi i nostri momenti e il nostro divertimento. Ognuno si diverte a modo suo e, per me, personalmente, sì, mi piace uscire, perché ho 22 anni. Chi non l’ha fatto a quell’età? Chi non si è divertito a 22 anni? Mi piace passare bei momenti con la mia famiglia e i miei amici, che sia facendo festa o con altri programmi più tranquilli. Si tratta di avere tempo di qualità a casa, così da poter restare motivato per i tornei". Insomma, tutt'altro approccio rispetto a Jannik Sinner, che a questo tipo di divertimento preferisce privacy, famiglia e tranquillità.